Pogoda na poniedziałek, 18 października. Poniedziałek pochmurny, deszczowy i wietrzny. Ociepli się od połowy tygodnia

W poniedziałek nad Polską przemieści się z północnego zachodu na wschód niewielki niż z frontami atmosferycznymi, niosąc chmury i słaby deszcz. Chłodne powietrze polarne będzie od zachodu wypierane przez masy cieplejszego powietrza. Tego dnia pogodną aurę prognozuje się tylko na południu kraju. W pozostałych regionach będzie pochmurno. Z zachodu na wschód przemieszczać się będą opady deszczu do pięciu litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 10 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

We wtorek na pogodę wpłynie wyż środkowoeuropejski. Wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Na północy Polski popada słaby deszcz o sumie do trzech litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny.