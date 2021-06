Pogoda na sobotę, 12 czerwca. W weekend miejscami zaledwie 15 stopni. Później znowu ciepło, a nawet gorąco

W sobotę wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju przelotnymi opadami deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy. W centrum, na południu i wschodzie kraju pojawią się burze. Wyładowaniom towarzyszyć będą opady deszczu do 30 l/mkw. Może spaść też grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 24 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce. Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. W porywach na Wybrzeżu rozpędzi się do 70 kilometrów na godzinę, a w burzach do 90 km/h.

Niedziela upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia, na wschodzie kraju okresami dużego z przelotnymi opadami deszczu do 10 l/mkw. i burzami, podczas których spadnie do 25 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 st. C na Górnym Śląsku, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągnie do 60 km/h. W burzach będzie silnie wiać, do 80 km/h.