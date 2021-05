Poprad Muszyna, czwartoligowy dream team walczy o awans

Dwa najgłośniejsze „nazwiska” w Muszynie to bez wątpienia 38-pomocnik Grzegorz Baran oraz 33-letni napastnik Maciej Korzym. Obywaj zawodnicy mają za sobą występy w Sandecji oraz po ponad 200 spotkań w ekstraklasie. Baran, który jest piłkarzem Popradu od początku tego sezonu, wciąż gra w piłkę na wysokim poziomie. Jesienią został wybrany do najlepszej jedenastki ligi przez jeden z miejscowych portali internetowych. Dość napisać, że zanim przeszedł o trzy szczeble w dół, w poprzedniej kampanii zanotował m.in. dwadzieścia spotkań w Fortuna 1 Lidze, w tym szesnaście w wyjściowym składzie. Trzeba przyznać, że te liczby muszą robić wrażenie. W jego przypadku zdrowie nie było zatem żadną przeszkodą, by kontynuować swoją piłkarską karierę wyżej. Zresztą sam to przyznał.

- Powiem więcej, byłem przygotowany na to, że będę grał również w tym najbliższym sezonie. Nie miałem jakiejś poważnej kontuzji w żadnym z sezonów. Po zakończeniu rozgrywek 2019/2020 pojawiały się jakieś zapytania z innych klubów, ale musiałbym wyjechać z Nowego Sącza. Mam tutaj jednak żonę, syna, którym dobrze w mieście nad Dunajcem. Mają poukładane własne sprawy, znajomych. A że rodzina jest najważniejsza, to czasem trzeba umieć odpuścić – mówił nam w sierpniu ub. roku.