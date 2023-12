Potrawy wigilijne. Paszteciki z kapustą i grzybami do świątecznego barszczu [PRZEPIS]

Wigilijne paszteciki z kapustą i grzybami [PRZEPIS]

Składniki na ciasto

1,5 szklanki mąki pszennej

125 g półtłustego twarogu

jajko

pół łyżeczki soli

pół łyżeczki cukru

15 g drożdży

pół szklanki mleka

Składniki na farsz

2 garście kapusty kiszonej

500 g pieczarek

3 ząbki czosnku

łyżeczka kminku

łyżeczka soli

50 g masła

Dodatkowo

arkusz papieru do pieczenia

jajko

Wykonanie

Drożdże rozetrzeć z cukrem oraz solą, dodać ciepłe mleko i odstawić na dziesięć minut do wyrośnięcia. Następnie dodać przesianą mąkę, pokruszony twaróg, jajko i wymieszać. Przykryć i odstawić w ciepłe miejsce na godzinę.

Kapustę zalać zimną wodą i doprowadzić do wrzenia. Odcedzić i porządnie odcisnąć z nadmiaru wody.

Pieczarki zetrzeć na grubych oczkach i podsmażyć na maśle, dodać kapustę i roztarty czosnek z kminkiem i solą. Dusić razem około dziesięciu minut, wystudzić.

Stolnicę posypać mąką, ciasto wywałkować na długi, gruby na 3-4 mm placek (bardziej długi niż szeroki). Na środku ułożyć farsz z kapusty i pieczarek, delikatnie zamykać z jednej strony i drugiej, zwijając trochę jak roladę. Ostrym nożem kroić na mniejsze paszteciki, układać na papierze do pieczenia, posmarować rozkłóconym jajkiem. Pozostawić do wyrośnięcia. W tym czasie rozgrzać piekarnik, termoobieg, 190 stopni grzanie z dołu. Piec dziesięć minut, następnie zmienić na grzanie z góry i piec kolejne dziesięć minut.

Podawać z barszczem.

Przepis Pauliny Nosek