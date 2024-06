Poważny wypadek na DW 780 we wsi Brodła. Kabriolet zderzył się z SUV-em Sławomir Bromboszcz

Dwa samochody osobowe zderzyły się w środę 19 czerwca ok. godz. 9.40 na DW 780 we wsi Brodła (gm. Alwernia). Do wypadku doszło na wysokości parkingu przy Grillu Brodła 780. Znamy już okoliczności tego zdarzenia.