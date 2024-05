Poważny wypadek w Bugaju. Na miejsce zadysponowane Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Do zdarzenia doszło około godz. 13. Na miejscu pracują trzy zespoły ratownictwa medycznego, jednostki OSP oraz JRG, oraz policja i zespół LPR.

Z pierwszych informacji wynika, że doszło do czołowo-bocznego zderzenia dwóch samochodów osobowych audi. Siła była tak duża, że jeden z samochodów wypadł z drogi i dachował. W pierwszym z samochodów jechała kobieta z dzieckiem, w drugim starsze małżeństwo. Załoga LPR zdecydowała o przetransportowaniu 75-letniego mężczyzny do szpitala w Rzeszowie. Jego żona z kolei została przewieziona do Gorlic. Tak samo, jak matka i dziecko.

- Poszkodowany zabrany przez załogę LPR był przytomny i w stanie stabilnym - relacjonuje Konrad Barczyk, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gorlicach.

Wypadek wydarzył się w miejscu wjazdu z drogi łączącej Kwiatonowice i Bugaj. W tym miejscu ta podporządkowana droga to bardzo stromy podjazd, dodatkowo widoczność ograniczają tu rosnące niedaleko drogi głównej drzewa.