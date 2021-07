Pożar w Kętach. Ogień w drewnianym domu mieszkalnym przy ul. Głowackiego. W akcji gaśniczej sześć zastępów strażaków [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA] Bogusław Kwiecień

Dzisiaj, 3 lipca, ok. godz. 10.30 doszło do pożaru budynku mieszkalnego na ul. Głowackiego w Kętach. Mieszkaniec zdążył opuścić dom przed przybyciem strażaków. Do akcji gaśniczej przystąpiło sześć zastępów strażaków z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP w Oświęcimiu i Andrychowie oraz OSP Kęty i OSP Bulowice.