Pożar wysypiska śmieci w Choczni. Strażacy walczyli z ogniem przez całą noc [ZDJĘCIA]

NOWE Ojciec Rydzyk sprzeciwia się decyzji Unii Europejskiej. Zapowiada "modlitewny szturm"

Unia Europejska w ostatnim czasie uznała prawo do aborcji za jedno z praw człowieka. Ojciec Tadeusz Rydzyk sprzeciwia się tej decyzji i zapowiedział "modlitewny szturm do nieba o ochronę życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci" - czytamy w Onet.pl.