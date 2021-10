Premierowy pokaz filmu "Diuna" w nocy z czwartku na piątek minutę po północy w Kinie Pod Baranami

"Diuna" opowiada historię niezwykłej, pełnej przygód i emocji podróży Paula Atreidesa. Temu genialnemu i utalentowanemu młodemu człowiekowi pisane jest wspaniałe przeznaczenie, którego on sam nie jest w stanie pojąć. Najpierw jednak Paul musi się udać na najbardziej niebezpieczną planetę we wszechświecie, żeby ratować rodzinę i rodaków. Na planecie wybucha zażarty konflikt o dostęp do niewystępującej nigdzie indziej, najcenniejszej ze znanych substancji. Wyzwala ona w ludziach ich największy potencjał. Ale wojnę przetrwają tylko ci, którzy pokonają swój strach.

"Diuna" to długo oczekiwana, pełna gwiazd i rozmachu produkcja. Jej reżyserem jest Kanadyjczyk Denis Villeneuve, który zdążył już olśnić globalną publiczność swoim autorskim stylem, za sprawą wcześniejszych filmów takich jak: "Blade Runner 2029", "Nowy początek" czy "Sicario".