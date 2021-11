Prezes PZPN na stadionie Sandecji. Większa pojemność obiektu. Prezydent: mamy kredyt [ZDJĘCIA, WIDEO]

Ludomir Handzel co i rusz zaskakiwał. – Chcieliśmy pokazać wszystkim niedowiarkom, że stadion jednak jest budowany i będzie właśnie taki, o jakim marzyliśmy wspólnie z kibicami, na 8111 miejsc – oznajmił dodając, że Miasto ma już stosowne pozwolenia, przygotowane środki z kredytu, a sama budowa ma być skończona zgodnie z harmonogramem (do połowy 2023 roku). Przypomnijmy, że koszt stadionu na 4,5 tysiąca miejsc miał wynieść ponad 50,6 mln zł.

Wracając do sobotniego wydarzenia, prezydent Nowego Sącza dodał też, że ma nadzieję, iż niedługo Sandecja ponownie będzie występowała na boiskach ekstraklasy.

Na początku października pytaliśmy skąd Miasto weźmie dodatkowe miliony złotych (była mowa o dziesięciu – przyp. red.) na powiększenie stadionu. Z informacji do jakich dotarliśmy wynika, że ma je pokryć dotychczasowy kredyt, który obejmuje nie tylko budowę nowego obiektu, ale także parkingu i nowego magistratu.

– Mam taką nadzieję. Dziękuję prezesowi PZPN za znalezienie czasu i przybycie do Nowego Sącza. Teraz czeka nas odbiór boiska i wszystkie kwestie z tym związane. Cel jest taki, by jeszcze tej jesieni zagrać u siebie przy Kilińskiego – zapowiedział.

Wzorem innych klubów pod trybunami nowego stadionu w Nowym Sączu ma znajdować się powierzchnia przeznaczona do wynajmu dla sklepów, restauracji itd.

Już teraz wiadomo, że nowy plac gry, na którym będzie toczyć się pierwszoligowa rywalizacja, jest o 120 cm wyższy od poprzedniego. – Boisko jest gotowe – przyznał Jan Kos. – Dziś mogę to już powiedzieć, że od poniedziałku zaczniemy budowę trybuny B, czyli tej od strony Kamienicy – dodał właściciel grupy Blackbird budującej nowy dom dla piłkarskiej Sandecji. Również od poniedziałku rozpoczną się prace nad wdrożeniem kolejnego etapu budowy obiektu dla sądeczan, poszerzonego o niemal 4000 miejsc.

Jak wiemy nic nie wyszło z tych przypuszczeń. Obiekt, który jest obecnie placem budowy, nie został na czas przygotowany i uprzątnięty przez jego wykonawcę więc marzenia o rozgrywaniu na nim meczów w październiku prysły jak bańka mydlana . Więcej, również w listopadzie kilka terminów musiało zostać przesuniętych na później. Obecnie nadal nie wiadomo kiedy dokładnie piłkarze „Dumy Krainy Lachów” wrócą na swój obiekt. Póki co podopieczni trenera Dariusza Dudka muszą nacieszyć się nową murawą. Warto dodać, że w bieżącym sezonie Fortuna 1 Ligi Sandecja rozegrała już piętnaście meczów na wyjeździe, w tym trzy formalnie w roli gospodarza.

– Jeśli nie pojawią się jakieś anomalia pogodowe typu miesiąc ulew, murawa ma być w pełni gotowa do rozgrywania na niej meczów już w połowie przyszłego miesiąca – mówił nam w połowie września br. prokurent spółki Sądecka Infrastruktura Komunalna, czuwającej nad realizacją inwestycji, Krzysztof Zdrojewski.

Kibice i tak się martwią

Stanisław Żygadło z Nowego Sącza, od kilkudziesięciu lat wierny kibic Sandecji, mimo iż wierzy w powrót sądeczan na swój stadion, ale jest zdenerwowany, że wszystko trwa tak długo. - Stadion miał być gotowy już w połowie października, ale mimo szumnych zapowiedzi, co śledziłem na bieżąco, tak się nie stało. Ktoś nas zatem wodzi za nos, bo ileż można czekać na powrót piłkarzy na nasz obiekt? Oni tydzień w tydzień muszą się tłuc po Polsce, pokonują setki kilometrów... Murawa w Nowym Sączu już położona, trybuna stoi, więc co za problem przygotować wszystko tak, by na koronę mogli wejść kibice, a piłkarze mogli wybiec na boisko? U nas w mieście zawsze coś się jednak obiecuje, a później różnie z tym bywa! – komentuje dosadnie.