Przemycali do Szwecji amfetaminę w płynie w butelkach jako śliwowicę. Mają proces w Krakowie

W toku postępowania prokurator ustalił, że grupa rozpoczęła działalność w 2016 r. i zajmowała się przemytem do Szwecji płynnej amfetaminy, która była przewożona w butelkach jako śliwowica. Amfetamina dostarczana była do Szwecji drogą morską. Członkowie grupy korzystali z przepraw promowych na trasie Szczecin – Ystad. Płynna amfetamina przerabiana była następnie na terenie Szwecji, m.in. w Uppsali, na jej siarczan, a następnie była rozprowadzana na terytorium Szwecji.

Oprócz narkotyków do Szwecji przemycane były również produkty do przerobu wskazanej substancji m.in stężony kwas siarkowy. Jeden z członków grupy posiadał powiązania rodzinne w Szwecji i to pomogło grupie w znalezieniu kanałów przemytu oraz odbiorców na amfetaminę. Przestępstwa narkotykowe zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.