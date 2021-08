Przyborów. Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy, 60-latek jadący dacią miał prawie trzy promile

Do zdarzenia doszło w sobotę 7 sierpnia około godziny 19.00. W Przyborowie na jednej z dróg lokalnych 19-letni mieszkaniec powiatu brzeskiego zauważył, że poruszający się przed nim kierowca dacii duster jedzie całą szerokością jezdni.

- Przypuszczając, że jest nietrzeźwy, wyprzedził go i zmusił do zatrzymania. Następnie podbiegł do kierowcy, od którego wyczuwalna była silna woń alkoholu. Bez chwili wahania wyciągnął ze stacyjki kluczyki, udaremniając mu dalszą jazdę. Jednocześnie telefonicznie powiadomił o zdarzeniu policję - relacjonuje asp. sztab. Grzegorz Buczak, oficer prasowy policji w Brzesku.