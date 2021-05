Puszcza II Niepołomice - Garbarnia II Kraków, czyli IV liga pod Wawelem ZDJĘCIA

Prowadzenie garbarzom dał Kołton, strzałem z rzutu wolnego. Później grę prowadziła młodsza drużyna z Niepołomic (zawodnicy urodzeni w latach 2002 i 2003 plus bramkarz '2004 i Karkoszka '2001), ale z tego prowadzenia gry wiele okazji bramkowych się nie urodziło. Tuż po przerwie Belski uderzył ładnie, ale nad "okienkiem", w 73 min po centrze Wacławika z wolnego Bochenek nie zdołał głową sięgnąć piłki.

Jeszcze w 87 min Belski z bliska kopnął niecelnie z bliska, jednak wtedy wynik był już inny. Bo jeden ze zrywów Garbarni przyniósł jej drugiego gola. Całkowita była to zasługa Sargi, który dopadł do piłki przy bocznej linii, mijając obrońcę dynamicznie pognał do narożnika boiska i po wbiegnięciu w pole karne zakończył szturm celnym strzałem. To naprawdę była kapitalna akcja.