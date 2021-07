Radłów. Park w Radłowie na cel wzięli wandale. Sprawców demolki szuka policja

NOWE Przychodnie rodzinne będą prowadzić pilotaż opasek telemedycznych. Trafią one do ozdrowieńców, którzy ciężko przeszli COVID-19

We wrześniu do przychodni rodzinnych w całym kraju ma trafić tysiąc teleopasek. Lekarze rozdysponują je dla tych pacjentów, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem. Opaski mają służyć do stałego pomiaru parametrów życiowych pacjenta m.in. takich jak temperatura ciała czy puls. Gdy będzie się działo coś złego, zegarek zaś wyśle dane do spacjalnej platformy tak by mógł zainterweniować lekarz.