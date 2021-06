Region tarnowski. Przywiózł psa ze Świętokrzyskiego, by porzucić go koło Szczucina. Wakacje to koszmar dla czworonogów. Azyl pęka w szwach Robert Gąsiorek

Policjanci ze Szczucina odnaleźli właściciela kundelka porzuconego na lokalnej drodze w powiecie dąbrowskim. Mieszkaniec województwa Świętokrzyskiego tłumaczył, "nie miał do niego cierpliwości". Wakacje to dla czworonogów najgorszy okres w roku. Widać to choćby w przepełnionym azylu dla bezdomnych psów i kotów w Tarnowie.