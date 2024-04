Rowerem w woj. małopolskim. Gdzie w weekend 27 - 28 kwietnia? Podpowiadamy pomysły na wyprawę

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w woj. małopolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Proponujemy 10 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. małopolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. małopolskim proponujemy na weekend.

Ścieżki rowerowe po woj. małopolskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. małopolskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 27 kwietnia w woj. małopolskim ma być od 5°C do 17°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 0% do 40%. W niedzielę 28 kwietnia w woj. małopolskim ma być od 6°C do 22°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Hutki-Kanki - Mitręga - Łazy - Hutki-Kanki Początek trasy: Olkusz

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 18,62 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 69 m

Suma podjazdów: 570 m

Suma zjazdów: 591 m Miharu poleca tę trasę

Jest to trasa oficjalna - czarny szlak rowerowy Hutki-Kanki - Mitręga - Łazy - Hutki-Kanki. Liczy jakieś 19 km. Przejazd jest dość łatwy, wycieczka wiedzie leśnymi drogami (piachu nie ma nawet jakoś bardzo dużo jak na Jurę), polnymi ścieżkami oraz - od czasu do czasu - asfaltami. Są to jednak drogi o małym natężeniu ruchu samochodowego, także osiedlowe. Przyjemnie i spokojnie się jedzie, bez stresu, że ktoś nas rozjedzie.

Podobał mi się mostek na Centurii - widać go na załączonym zdjęciu. Rzeczka ma bardzo czystą wodę.

Na pochwałę zasługuje gmina Łazy, która zafundowała rowerzystom ładne miejsce odpoczynku - też jest na zdjęciu. Brawo, oby więcej takich punktów.

Sam przejazd trasy to 1 godzina 35 minut. Niestety Traseo nie umożliwia edycji czasu, a widniejące tu ponad 2 godziny zawierają też czas postoju. :(

Ja jeszcze odwiedziłam leśny rezerwat Góra Chełm, ale nie rowerem, lecz pieszo. Jednak bez problemu można tam podjechać, dlatego dołączam (na zachętę;) zdjęcie z tej atrakcji. Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Olkuszu

🚲 Trasa rowerowa: Śladami Tour de Pologne 2011 Początek trasy: Zakopane

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 25,71 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz.

Przewyższenia: 485 m

Suma podjazdów: 1 564 m

Suma zjazdów: 1 526 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca BikePoint Każdy miłośnik roweru chciałby pokonać chociaż jeden etap Tour de Pologne. Ta trasa daje taką możliwość. Z Zakopanego prowadzi w kierunku Łysej Polany, gdzie odbija w drogę do Murzasichla, i dalej biegnie przez Poronin i w Zakopanem odbija w Drogę do Olczy, gdzie po ciężkim podjeździe udajemy się w kierunku centrum i trasa kończy się na finishu TdP z 2011 roku czyli pod skocznią.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Zakopanem

🚲 Trasa rowerowa: Na szlakach w trzech kolorach Początek trasy: Kęty

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 29,74 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 512 m

Suma podjazdów: 1 315 m

Suma zjazdów: 1 321 m Trasę dla rowerzystów poleca Aza Traska przebiega trzema szlakami turystycznymi. Zaczynamy od czerwonego poprzez zielony i kończymy na niebieskim.

Traskę zaliczam do trudnych z powodu konieczności zejścia z roweru :-)

Łatwo nie jest, ale widoki wszystko rekompensują. Łączna wysokość podjazdów 1328,6 m.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Kętach

🚲 Trasa rowerowa: Pieniny 2015 --- 30.08.2015 Początek trasy: Limanowa

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 72,69 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 845 m

Suma podjazdów: 2 632 m

Suma zjazdów: 2 611 m Rowerzystom trasę poleca Arturroo1983 Moja trasa rowerowa po Pieninach prowadziła z Pola Kempingowego Polana Sosny, przez Przełom Dunajca do centrum Szczawnicy później Szlakiem Niebieskim skierowałem się na Sewerynówkę tutaj zaczyna się ostry podjazd pod górę, przy Kapliczce skręciłem w prawo, jechałem dalej Niebieskim Szlakiem aż do Schroniska PTTK Hali Przehyba. Dalej Szlakiem Czerwonym jechałem przez Wielką Przehybe, Złomisty Wierch, Mała Radziejowa, Radziejowa, Wielki Rogacz, Mały Rogacz. Szlakiem Czerwonym Zjechałem do miejscowości Jaworki i jechałem drogą do Szczawnicy i wróciłem Przełomem Dunajca na Pole Namiotowe w Niedzicy. Trasę pokonałem w palącym upale było ponad 30 Stopni. Długość trasy: 72.73 km

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Limanowej

🚲 Trasa rowerowa: Królowa Górna -Wola Krogulecka Początek trasy: Krynica-Zdrój

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 27,6 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 208 m

Suma podjazdów: 481 m

Suma zjazdów: 393 m Flubi poleca tę trasę rowerzystom Trasa rekreacyjna na platformę widokową w Woli Kroguleckiej. Początek łatwy, ale na 8 kilometrze trzeba przez chwilę pchać pod górę rower z buta po łące (nieprzetartym żółtym szlakiem). Potem luzik, ale z dość ciężkim podjazdem na końcu. Za to widoki z platformy niesamowite. Warto zabrać kiełbę, bo przy platformie jest miejsce na ognisko. Kawałeczek dalej (na niebieskim szlaku) jest Most nad Głębokim Jarem.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Krynicy-Zdroju

🚲 Trasa rowerowa: Wzdłuż granic - wersja mini :) Początek trasy: Brzeszcze

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 37,41 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podjazdów: 748 m

Suma zjazdów: 760 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lemur36 Zawsze marzyło mi się objechać Polskę wzdłuż jej granic. Może jeszcze kiedyś zrealizuje, to marzenie... a na razie pozostaje trasa mini. Prawie sto razy krótsza od oryginału, ale możliwa do przejechania w jeden dzień ;)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Brzeszczach

🚲 Trasa rowerowa: Jaworzno - Dolina Kobylańska Początek trasy: Chełmek

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 110,03 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 228 m

Suma podjazdów: 884 m

Suma zjazdów: 885 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca AlterSpider

Jest to dolinka długości około 4 km, znajdująca się w granicach wsi Kobylany i Karniowice, około 20 km od Krakowa. Położona jest na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej i jest jedną z dolin wchodzących w skład Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Dolina znajduje się na Wyżynie Olkuskiej, a jej wylot dochodzi do Rowu Krzeszowickiego[3]. Najwyższe wzgórza w rejonie Gzylowej Skały wznoszą się na wysokość 455 m n.p.m. natomiast wylot doliny ma rzędną 300 m n.p.m. Wylot Doliny Kobylańskiej znajduje się na północnych krańcach zabudowań wsi Kobylany. Dojść można ulicą asfaltową wybudowaną w 2012 roku. Poprzednio do doliny prowadziła ścieżka z płyt betonowych, ułożonych obok koryta potoku Kobylanka mającego źródła w tej właśnie dolinie. Koryto tego potoku było równocześnie drogą dojazdową dla okolicznych mieszkańców (dla innych zakaz wjazdu). Do doliny od strony zachodniej prowadzi specjalna ścieżka z parkingu położonego przy drodze do Będkowic. Do górnej części doliny prowadzi droga z parkingu w centrum Będkowic.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Chełmka

🚲 Trasa rowerowa: Z Pawłowic do Pszczyny niebieskim szlakiem rowerowym.. Początek trasy: Brzeszcze

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 79,53 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 1 158 m

Suma zjazdów: 1 157 m Lemur36 poleca tę trasę rowerzystom Dzisiaj postanowiłem przejechać z Pawłowic do Pszczyny, niebieskim szlakiem rowerowym tzw. Plessówką. Do Pawłowic dostałem się trasą rowerową EuroVelo (R4), którą jedzie się bardzo łatwo i przyjemnie. Z Pawłowic ruszyłem Plessówką i po przejechaniu 45 km, znalazłem się w Pszczynie. Stan nawierzchni jest w miarę dobry, jedynie w Suszcu po wjeździe do lasu napotkamy krótki 500m odcinek jazdy po bezdrożu. Z połączenia dwóch tras wyszła całkiem fajna pętelka. Polecam!

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Brzeszczach

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka na Smutną Górę Początek trasy: Brzeszcze

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 50,41 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 278 m

Suma podjazdów: 1 952 m

Suma zjazdów: 1 950 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Pawelboy W niedzielę 07.05.2017 r. na wycieczkę „RUCH TO ZDROWIE i nie tylko !!!” chętnych przybyło ponad limit tj 22 osoby. Wyruszyliśmy więc w kierunku SMUTNEJ GÓRY w Chełmie Śląskim (należy nadmienić, że do roku 1831 r była nazywana ŁYSĄ GÓRĄ.) Po zakończeniu POWSTANIA LISTOPADOWEGO na Śląsk dotarła zaraza cholery azjatyckiej dziesiątkując ludność. Ówczesne władze pruskie zabroniły chowania zmarłych na przy kościelnym cmentarzu obawiając się zatrucia wody w studniach. Postanowiono wywozić zmarłych nieszczęśników nie tylko z Chełmu Śląskiego ale również z Imielina i Bierunia na piaszczyste wzgórze czyli na ŁYSĄ GÓRĘ. W obecnym czasie cmentarzyk jest uporządkowany a krzyż odnowiony. Zbudowano 2 wiaty gdzie można odpocząć i zjeść posiłek a także schronić się przed opadami i burzą. Udając się w dalszą podróż przez Kopciowice i Bieruń Nowy odwiedziliśmy MINI ARBORETUM składającego się z siedmiu ogrodów tematycznych np. odmiany drzew iglastych i liściastych, następnie roślinki wrzosowate i różaneczniki spotkamy tu również ogród różany, ogród traw oraz ogród barw i zapachów. Do domów wróciliśmy z nowymi wrażeniami, zadowoleni i uśmiechnięci.

Klub Gronie zaprasza jak zwykle wszystkich chętnych na następne wycieczki.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Brzeszczach

🚲 Trasa rowerowa: Szosowa pętla Czechowice-Dz./ Hałcnów/ Wilamowice. Początek trasy: Brzeszcze

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 41,49 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 103 m

Suma podjazdów: 401 m

Suma zjazdów: 402 m Trasę dla rowerzystów poleca Lemur36 Dzisiejsza trasa przebiega asfaltowymi drogami przez Komorowice, Hałcnów, Pisarzowice, Wilamowice, Dankowice, Bestwinkę i Kaniów. W Hałcnowie zobaczyłem jak wygląda oddana do użytku nowa inwestycja, stworzona dla początkujących, młodych rowerzystów - Miasteczko Ruchu Rowerowego.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Brzeszczach

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Jak przygotować się na wycieczkę rowerową?

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co wziąć na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Co zwiedzić w woj. małopolskim? To region wielu atrakcji

Małopolska to jeden z najpiękniejszych regionów naszego kraju, stanowi więc idealne miejsce na zorganizowanie rowerowej wyprawy. Stolica regionu, Kraków, przeprowadzi wzdłuż cennych zabytków i urokliwych uliczek, a górujące nad rejonem Tatry urozmaicą – już i tak zachwycające – krajobrazy. Podczas wyprawy jednośladem warto też zwrócić uwagę na wyjątkowe zamki i pałace oraz obiekty na Szlaku Architektury Drewnianej. Kierując się w stronę Wieliczki lub Bochni rekomendujemy zrobienie sobie przerwy na zwiedzanie wyjątkowych kopalni soli. Z kolei by poczuć się jak na południu Europy, wystarczy odwiedzić regionalne winnice, których atmosfera i wyroby zachwycą każdego miłośnika wina.