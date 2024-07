Rozbiórka drogi krajowej 94 w Olkuszu coraz bliżej. Znamy zarys tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy "starej czwórki"

Znamy zarys organizacji ruchu na czas przebudowy DK 94 w Olkuszu

Trwają prace związane z wielką przebudową olkuskiego odcinka drogi krajowej numer 94. Do tej pory przedstawiciele wykonawcy zinwentaryzowali budynki i drogi, przeprowadzili wycinkę drzew a także wykonali odwierty geologiczne, rozpoznanie saperskie oraz zainstalowali piezometry. Kolejnym krokiem mają być prace rozbiórkowe. Do ich rozpoczęcia niezbędne jest jednak przygotowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Pierwszy taki projekt był już gotowy. Nie mógł on jednak zostać wcielony w życie ponieważ opiniujące go instytucje – w tym Urząd Miasta i Gminy Olkusz – zaopiniowały go negatywnie. Kolejny dokument, w którym uwzględniono poprawki został zaprezentowany podczas posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej w Olkuszu.

- Spotkanie komisji Rady Miejskiej w Olkuszu dotyczyło działań, które będą musieli podjąć Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz główny wykonawca w czasie remontu DK 94 na odcinku, który przebiega przez środek naszego miasta. To jedna z najważniejszych inwestycji w naszym mieście. Inwestycja, która na pewno będzie skutkowała wieloma uciążliwościami. Celem komisji było rozwianie wątpliwości, odpowiedzenie na pytania radnych, mieszkańców gminy, przedsiębiorców oraz instytucji - mówił w rozmowie z „Gazetą Krakowską” przewodniczący komisji Wojciech Panek.

Zgodnie z projektem cały ruch ma zostać przekierowany na północną część jezdni. Południowa zostanie całkowicie wyłączona z użytku. Jeżeli chodzi o skrzyżowania to największa zmiana ma mieć miejsce na połączeniu DK 94 z Kościuszki i Rabsztyńską. Podczas pierwszego etapu robót przejazd między drogami lokalnymi nie będzie możliwy. Jadący tamtędy kierowcy będą mogli jedynie przejechać z dróg gminnych na drogę krajową lub z niej zjechać.