Ruszył przetarg na budowę trzeciego etapu obwodnicy Wolbromia. Inwestycja usprawni ruch w centrum miasta [ZDJĘCIA]

8 listopada bieżącego roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłosił przetarg na budowę trzeciego a zarazem ostatniego etapu budowy obwodnicy Wolbromia. Droga zostanie wykonana w ramach nowego przebiegu drogi wojewódzkiej numer 783.

Warto przypomnieć, że pierwszy i drugi etap obwodnicy zostały oddane do ruchu w 2019 roku. Etap pierwszy biegnie od ulicy Miechowskiej do ulicy Brzozowej. Drugi natomiast od ulicy Brzozowskiej do ulicy Skalskiej.