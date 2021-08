Sądecczyzna. Śmiertelny wypadek podczas prac budowlanych w Mystkowie. Helikopter LPR wezwany również do wypadku w Tropiu Janusz Bobrek

16 sierpnia godzinie 19.30 zastępy z JRG nr 1 w Nowym Sączu, OSP Rożnów oraz OSP Gródek nad Dunajcem zadysponowane zostały do działań w Tropiu, gdzie doszło do zderzenia samochodu osobowego marki kia sportage oraz motocyklu marki suzuki. Na miejsce wezwano helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kwadrans później w Mystkowie doszło do wywrócenia maszyny budowlanej. Tu również wezwano LPR, ale lekarz stwierdził zgon mężczyzny.