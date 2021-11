Sądecki radny działa w PZPN: Nowy Sącz został zauważony na piłkarskiej mapie

Ziaja, reprezentując Sandecję Nowy Sącz, już w sierpniu br. uczestniczył w wyborach nowego prezesa związku. Spośród 118 delegatów ponad połowę tej grupy stanowili przedstawiciele wojewódzkich związków piłkarskich, reszta to głównie prezesi poszczególnych klubów z ekstraklasy i 1. ligi. Inaczej było jednak w Nowym Sączu, który posłał do głosowania radnego. Wielu obserwatorów zastanawiało się dlaczego. Jak przyznał w wywiadzie dla jednego z lokalnych portali internetowych sam zainteresowany, znalazł się tam, bowiem we wrześniu 2020 roku walne zgromadzenie akcjonariuszy MKS Sandecja podjęło stosowną uchwałę, na mocy której dokonano zgłoszenia właśnie jego osoby.

Ostatecznie sądeczanin oddał swój głos na Cezarego Kuleszę, który zastąpił Zbigniewa Bońka na prezesowskim stołku.

Jak to się stało, że Krzysztof Ziaja został w Polskim Związku Piłki Nożnej na dłużej? – Zostałem zarekomendowany przez zarząd PZPN. Zapytano mnie czy chciałbym podjąć się współpracy w tym obszarze. Odpowiedziałem, że jestem do dyspozycji i decyzją zarządu PZPN zostałem powołany do tej komisji. Cieszę się, że Nowy Sącz został zauważony na piłkarskiej mapie Polski. Małopolska ma niewielu przedstawicieli w strukturach PZPN, dlatego tym bardziej cieszy fakt, że Nowy Sącz reprezentują dwie osoby. To duże wyróżnienie dla naszego miasta – przyznaje w rozmowie z „Gazetą Krakowską” radny Ziaja.