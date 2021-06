Sandecja przed ostatnim akordem sezonu. Dziś o 12.40 mecz z Górnikiem

- W każdym meczu gramy o trzy punkty, ale ja o tej grze może nie będę zbyt wiele mówił. Mieliśmy bardzo dobrze przygotowane boisko do gry, dopisała fajna pogoda, było dużo słońca, to jest jedna rzecz, tyle o piłce, jeśli chodzi o nasze granie.

- Chciałbym podkreślić, że jestem wdzięczny naszym kibicom za to, że tak nas dopingowali. Nie będę krył, że to najważniejsza rzecz, jeśli mowa o grze w piłkę nożną. Bardzo nam pomogliście. Z tego miejsca dziękuję za dziwną rundę, bo była to runda w której nie mogliście być z nami. Mam nadzieję, że to się szybko zmieni i już w stu procentach będziecie mogli chodzić na mecze. Dziękuję w imieniu własnym, również zawodników, bo zawsze te dziesięć, piętnaście procent więcej mobilizacji jest dzięki Wam.

- Jesteście naszym dwunastym zawodnikiem – podsumował zadowolony Dariusz Dudek.

Pora na Górnika. Następnie wakacje

Potyczkę z Górnikiem w Łęcznej zaplanowano na najbliższą niedzielę o godzinie 12.40. Będzie to niezwykle istotne spotkanie dla gospodarzy, którzy mocno liczą się w walce o awans do baraży o ekstraklasę, plasują się na premiowanym szóstym miejscu, ale muszą się pilnować, by nie wypaść z pierwszej szóstki. Ekipa z województwa świętokrzyskiego ma trzy punkty przewagi nad siódmą Miedzią Legnica.