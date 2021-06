Sandecja zakończyła sezon, ale grają niższe ligi. Kolejarz Stróże z awansem?

Podsumowując, Sandecja Nowy Sącz w 34 kolejkach zdobyła 45 punktów, co dało jej dziesiąte miejsce w 18-zespołowej tabeli pierwszej ligi. Piłkarze trenera Dudka zasłynęli z pewnością świetną serią, jaką notowali od listopada ub. roku, gdy nie przegrali meczu w lidze przez siedemnaście kolejek z rzędu. W pewnym momencie Sandecja była nawet bliska wejścia do pierwszej szóstki ligi, czyli mogła powalczyć o baraże do ekstraklasy, ale ostatecznie to się nie udało. Pamiętając jednak czarną rundę jesienną w wykonaniu sądeczan, gdy przez dłuższy czas plasowali się na ostatnim miejscu w lidze, dziesiąta lokata wywalczona na koniec jest wielkim sukcesem.

W maju umowa trenera Dariusza Dudka, po tym jak udało się spełnić warunki zapisane wcześniej w jego kontrakcie, została automatycznie przedłużona o rok.

Z ligowych rywali Sandecji, bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy wywalczyły Radomiak Radom (z Sandecją najpierw remis 1:1 przy Kilińskiego, następnie 3:0 u siebie – przyp. red.) i Bruk-Bet Termalica Nieciecza (najpierw pokonała Sandecję 1:0 w Nowym Sączu, w rewanżu było 2:2). Warto dodać, że nowy sezon w Fortuna 1 Lidze rozpocznie się w ostatni weekend lipca br.

Emocje do samego końca!

W rozgrywkach czwartej ligi grupy małopolskiej wschodniej emocje nadal są wielkie. Dotyczy to zwłaszcza pierwszych dwóch Unii Tarnów i Popradu Muszyna. Do końca sezonu pozostała jedna kolejka, obydwie drużyny dzieli w tabeli jeden punkt. Do baraży o trzecią ligę chcą awansować jedni i drudzy, póki co większe szanse ma ekipa z Tarnowa, który musi po prostu wygrać swój ostatni mecz i nie będzie musiała się oglądać na muszynian. Z kolei podopieczni trenera Roberta Kubieli, nie dość, że muszą zapisać na swoim koncie trzy „oczka”, to jeszcze muszą spoglądać na starcie Unii, która będzie mierzyć się na własnym stadionie z Sokołem Słopnice.