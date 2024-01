Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Oświęcimiu przejął z początkiem roku Miejski Zakład Usług Komunalnych. Zdjęcia

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Oświęcimiu jest czynne codziennie

Placówka jest czynna, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 8 do 16. Osoby odwiedzające schronisko mogą to robić codziennie w godzinach od 13 do 15.30. Do schroniska na Kamieńcu przyjmowane są wyłącznie zwierzęta z terenu miasta po uprzednim zgłoszeniu przez odpowiednie służby.

- Aby uzgodnić sprawy bieżące, adopcje, zbiórki należy dzwonić pod numer 577 370 112 - informuje placówka.

W przypadku natomiast zauważenia w mieście błąkającego się psa czy kota lub zwierzę z wypadku komunikacyjnego należy powiadomić: Straż Miejską pod numerem telefonu 986 lub 33 842 92 12 ewentualnie Policję - tel. 997. Można też zadzwonić pod numer 112 lub do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego tel.33 844 89 80.