Sieć dla chorych serc. Szybsza diagnostyka i leczenie chorób kardiologicznych w Małopolsce

– Chcemy, aby dostęp do lekarza kardiologa był jak najszybszy. Trwający od półtora roku pilotaż w województwie mazowieckim pokazał, że zdecydowanie skrócił się czas oczekiwania pacjenta na pierwszą wizytę u kardiologa. Na Mazowszu to aktualnie około trzech tygodni. Wprowadzenie sieci w Małopolsce zdecydowanie przyspieszy diagnostykę i pomoc dla pacjentów leczonych kardiologicznie – podkreśla Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia.

Kto zostanie objęty opieką?

Opieką w ramach Krajowej Sieci Kardiologicznej mogą zostać objęci pacjenci z nadciśnieniem tętniczym opornym i wtórnym, niewydolnością serca, nadkomorowymi i komorowymi zaburzeniami rytmu i przewodzenia oraz zastawkowymi wadami serca. Jej główne założenie to szybka diagnostyka i kompleksowa opieka, w której dużą rolę odgrywają lekarze rodzinni, najlepiej znający chorego i opiekujący się nim na co dzień.

Decyzję o skierowaniu do diagnostyki i leczenia w ramach KSK podejmuje lekarz: w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, w poradni kardiologicznej lub w szpitalu (w oddziale kardiologicznym lub chorób wewnętrznych). Placówka, w której pracuje, musi mieć podpisane porozumienie o współpracy z ośrodkiem koordynującym. Kolejny krok to kwalifikacja do programu pilotażowego przez lekarza specjalistę w poradni kardiologicznej. Powinna się ona odbyć w ciągu 30 dni od zgłoszenia do programu.