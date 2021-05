Sklepy otwarte w niedzielę. Wszystkie sklepy Kaufland będą czynne także w niedziele niehandlowe. Działają jako placówki pocztowe

Kraków. Zapłacimy więcej za wodę i ścieki. Największa podwyżka od siedmiu lat

Od 1 czerwca zapłacimy w Krakowie więcej za dostarczenie zimnej wody i odbiór ścieków. Łączna opłata za metr sześcienny to 11 zł i jest ona wyższa o 51 groszy w stosunku do poprzedniej stawki. To największy wzrost opłaty w Krakowie od siedmiu lat.