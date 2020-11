Sklepy, w których nie obowiązują godziny dla seniorów. Gdzie zrobisz zakupy między 10 a 12? [LISTA] 2.11.20

Prokuratura Krajowa wydała oświadczenie ws. protestów. Strajk Kobiet odpowiada: Zatrzymanie jednej z nas to wypowiedzenie wojny wszystkim

„Każdy ma prawo do publicznego wyrażania swoich poglądów, w tym sprzeciwu wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Nie może się to jednak odbywać kosztem utraty zdrowia i życia innych osób i wbrew obowiązującemu prawu, wprowadzonemu właśnie po to, by te wartości chronić” - głosi komunikat Prokuratury Krajowej. - Którakolwiek z nas zostanie zatrzymana, będzie to ponowne wypowiedzenie wojny w stosunku do pozostałych uczestników protestów - odpowiadają przedstawicielki Strajku Kobiet. Tymczasem warszawskie sądy już przygotowują się na możliwe przyjmowanie masowych wniosków o areszt.