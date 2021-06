Spore sumy dla zdolnych i pracowitych - Kraków zwiększa wsparcie dla uczniów odnoszących sukcesy

Krakowscy uczniowie - jak podkreśla Urząd Miasta - osiągają wysokie wyniki w nauce oraz na egzaminach maturalnych i ósmoklasisty, a także triumfują w wielu konkursach i olimpiadach. Krakowski Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów ma za cel m.in. stworzenie optymalnych warunków dla rozwijania zdolności jak największej liczbie uczniów, walkę z rutyną i apatią w szkole, promowanie sukcesów uczniów i nauczycieli. Przewiduje nagrody - wsparcie dla uzdolnionych, które teraz zostaje zwiększone.

Nagroda Mistrz Matury trafi w tym roku do uczniów, którzy na egzaminach maturalnych - wszystkich obowiązkowych i co najmniej dwóch na poziomie rozszerzonym - uzyskają co najmniej 92 proc. (z każdego z egzaminów). Mogą oni liczyć na nagrodę wynoszącą 7 tys. złotych. Do tej pory nagroda funkcjonowała pod nazwą Matura 100% i była przyznawana uczniom osiągającym 100 proc. ze wszystkich egzaminów. Ze względu na bardzo wysokie wymagania w ciągu ostatnich trzech lat udało się to tylko jednej osobie. Aby zwiększyć pulę adresatów, obniżono próg procentowy, tak by zachowując prestiżowy charakter, umożliwić najlepszym maturzystom sięgnięcie po tę nagrodę.