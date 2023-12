Stadion Sandecji nie ma jeszcze nowego wykonawcy, ale trwają prace. Realizuje je NIK

O tym, że stadionu nie uda się zrealizować w terminie mówiło się w Nowym Sączu już od jakiegoś czasu. Czarny scenariusz się ziścił. 31 października do mediów trafiło oświadczenie prezesa firmy Blackbird Jana Kosa. Poinformował w nim o odstąpieniu od umowy, a winą obarczył spółkę Nowosądecka Infrastruktura Komunalna oraz miasto Nowy Sącz.

- To niezbędne działania, które nie zostały wykonane przez byłego już generalnego wykonawcę. Obiekt musi być dobrze zabezpieczony, zwłaszcza w okresie zimowym. Dlatego ruszyły prace, których pierwsze efekty widzimy na stadionie - mówi Anna Xymena Majkrzak, prezes spółki Nowosądecka Infrastruktura Komunalna.

Tego samego dnia prezes NIK poinformowała, że pismo z odstąpieniem od umowy zostało przekazane na ręce Jana Kosa. Pierwszym krokiem było przejęcie placu budowy przez NIK i już wtedy mówiło się, że konieczne będzie zabezpieczenie go przed zimą. Wiadomo juz, że NIK zapłaci za to ponad 33,5 tys. zł firmie UNIBUD.

Ważnym elementem rozpoczętych prac jest przesunięcie części ogrodzenia inwestycji Stadionu Miejskiego poza krawężnik tak, aby odblokować część pasa drogowego. Znacznie ułatwi to przejazd i komunikację w rejonie budowanego stadionu.

W ramach postępowania ofertowego do realizacji prac została wybrana firma „KES PLUS” Usługi Instalacyjno-Budowlane Stanisław Kukulak z Nowego Sącza. Koszt prac to 10500 zł netto, a termin realizacji to 7 dni.