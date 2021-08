Starostwo i miasta z powatu gorllickiego chcą sporo uszczknąć z tortu Polskiego Łady

Samorządy powiatu gorlickiego są już na finale przygotowań. Ich pomysły świetnie wpisują się w te obszary, które będą w tym naborze preferowane. - Chcielibyśmy w ramach tego programu wymienić całe miejskie oświetlenie - opowiada Łukasz Bałajewicz, zastępca burmistrza Gorlic. - To w ramach programu do 5 milionów. Nowe oświetlenie powinno być energooszczędne. Mam tu na myśli lampy uliczne LED z zasilaniem solarnym – dodaje. W drugim obszarze, tym do 30 milinów złotych miasto chce zainwestować w bazę sportową. - Myślimy o unowocześnieniu stadionu, a konkretnie bieżni – mówi urzędnik. - W planie jest również budowa nowego i nowoczesnego budynku klubowego, takiego, który będzie posiadał również bazę noclegową i budowa nowego basenu odkrytego. - Nowoczesny stadion i basen i baza noclegowa to możliwość zapraszania sportowców z różnych dyscyplin na zgrupowania właśnie w Gorlicach – podkreśla Bałajewicz. Trzeci miejski pomysł przygotowany do wysłania to już naprawdę wielka kasa, która pójdzie dosłownie w ziemię. Miasto chciałoby rozbudować i zmodernizować już istniejącą sieć ciepłowniczą. W tym przypadku chodziłoby oczywiście o podpięcie kolejnych dzielnic miasta do sieci grzewczej, ale też o doprowadzenie do jak największej grupy odbiorców ciepłej wody użytkowej z elektrociepłowni.

Starostwo powiatowe chciałoby kasy na dwie drogi i jeden budynek.

- Nasz pomysł na największą transzę to droga z Gorlic, przez Kobylankę do Dominikowic - relacjonuje Stanisław Kaszyk, wice starosta. - Ta droga oczywiście istnieje i nazywana jest małą obwodnicą, ale już wymaga podniesienia jakości. Chodzi tu zarówno o nośność jak i zapewnienie bezpieczeństwa pieszym. Ta droga już teraz jest łącznikiem pomiędzy DK 28 i wojewódzką nr 993 - podkreśla.

Druga droga to trasa łącząca Gorlice z Łużną, zaczynająca się od ulicy Zamkowej. Teraz jest wąska i pełna przełomów, a po naprawie może stanowić alternatywną drogę umożliwiającą wyjazd z miasta w kierunku Tarnowa.

Trzecie podejście starostwa do kasy to pomysł na rozbudowę internatu przy Zespole Szkół nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach.

- To oczywiście nie wszystko, bo patrząc w przyszłość, już przygotowujemy się do kolejnych naborów, które mają być we wrześniu – zaznacza wicestarosta. - Nasze pomysły to bardzo silne zainwestowanie w nasz powiatowy szpital. Oczywiście w tym przypadku wszystko odbywa się w ścisłym porozumieniu z dyrektorem placówki. My szukamy pieniędzy, ale to Marian Świerz, wskazuje kierunku ich wydawania – podkreśla.

Burmistrz Biecza tez nie zasypia gruszek w popiele i przygotowuje swoje programy.

- Mamy dwa priorytety – mówi Mirosław Wędrychowicz. - Pierwszy to nasze gminny drogi. Tu zawsze jest na co wydawać pieniądze. Drugi obszar to umownie rzecz ujmując gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy – dodaje

Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej to również pomysł na wydanie pieniędzy z z programu, jaki ma Wacław Ligęza, burmistrz Bobowej.