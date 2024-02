Studniówki 2024. Na balu krakowskiego Technikum Ekonomiczno-Handlowego nr 5 bawiło się 380 osób

Studniówkę rozpoczęła akademia, z podziękowaniami dla wychowawców i dyrekcji szkoły, a także tradycyjny polonez. Następnie ustawiano się do zdjęć klasowych. Dalej w programie była kolacja, a po niej już zabawa do rana. Nie zabrakło tortu - przewidzianego o godzinie 22.

Sezon studniówkowy powoli dobiega końca, do matury zostało już nie sto, a tylko ok. 90 dni. Jak bawili się na swoim balu studniówkowym uczniowie Technikum Ekonomiczno-Handlowego nr 5, dla których to szczególny rok? Zobacz w naszej GALERII.