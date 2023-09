Szkoła podstawowa z zakopiańskiej Cyrhli będzie mieć halę sportową. Inwestycja zostanie sfinansowana z rządowego programu Sportowa Polska

Teraz "Sportowa Polska" dotarła do Zakopanego. - Dofinansowanie przyznane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska pozwoli na budowę długo oczekiwanej sali gimnastycznej w szkole na Cyrhli. Budowa powinna zakończyć się w 2025 roku - poinformowała Urząd Miasta Zakopane.

"Sportowa Polska" to program ministerstwa, którego celem jest rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej oraz wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Inwestycje zostały podzielone na trzy grupy - m.in. na obiekty szkolne, modernizacja obiektów służących klubom sportowym, pozostałe ogólnodostępne obiekty. Program działa już od roku 2018, a w ramach edycji 2018-2022 przyznano dofinansowania na realizację ponad 1170 inwestycji na łączną kwotę ponad 1,6 mld zł.

Szkoła na zakopiańskiej Cyrhli to najmniejsza placówka oświatowa w Zakopanem pod względem liczny uczniów. Choć góruje nad Zakopanem pod względem wysokości, do dziś nie ma tam żadnej sali gimnastycznej. Dzieci w czasie zająć wychowania fizycznego spędzają czas na boisku zewnętrznym - o ile tylko pozwala na to pogoda. Zimą zajęcia odbywają się w budynku.

- Od dłuższego czasu szykowaliśmy koncepcję rozbudowy tej szkoły. Teraz mamy już projekt złożony do starostwa tatrzańskiego. Czekamy na pozwolenie na budowę. Będzie to budowa sali gimnastycznej i rozbudowa części szkoły. Dobudowane zostaną dwie sale lekcyjne, których brakuje tej placówce - mówi burmistrz.