Sznur tramwajów na ulicy Wielickiej. Bardzo duże utrudnienia w ruchu Bartosz Dybała

Sznur tramwajów na ulicy Wielickiej. Jak przekazuje MPK, doszło do awarii jednego z nich, na miejsce musiał zostać sprowadzony specjalny sprzęt, którym uszkodzony tramwaj zostanie odholowany. Dopiero wtedy ruch pojazdów komunikacji miejskiej zostanie udrożniony, w MPK mają nadzieję, że nastąpi to wkrótce. Nie wiadomo na razie, do jakiego typu usterki doszło w tramwaju. Z ostatnich informacji wynika, że ruch został już wznowiony.