Takich zup jeszcze nie jadłeś! TOP 20 nietypowych zup, które posmakują każdemu [PRZEPISY]

Tutaj znajdziecie przepisy na pyszne zupy:

Przypomnijmy. Istnieją tezy, że historia zupy jest co najmniej tak długa jak historia samego gotowania. Danie to jest obecne na każdym kontynencie, w każdej kulturze i choć odmienne pod względem smaków i konsystencji, identyczne w metodzie przygotowania. Chociaż nam zupa kojarzy się przede wszystkim z kuchnią polską, jest ona obecna praktycznie wszędzie. Niemiecka Suppe, francuska soupe, włoska zuppa, szwedzka soppa, hiszpańska sopa, rosysja „sup” (суп) – bez względu na to, w którą stronę świata skierujemy wzrok, w jadłospisie z pewnością znajdziemy danie, które nie tylko wygląda, ale i nazywa się prawie tak samo. Tak jak w przypadku innych najznamienitszych wynalazków ludzkości, tak i do zupy prawa rości sobie wiele narodów. Samo słowo ma korzenie francuskie, które wyrosło na kanwie wywodzącego się z łaciny ludowej określenia suppa, oznaczającego chleb moczony w bulionie.