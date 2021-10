Tarnów. IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie-Mościcach świętowało 75-lecie. Była uroczysta gala, tort i spotkanie absolwentów [ZDJĘCIA]

Jednym z absolwentów IV LO w Tarnowie Mościcach jest ks. prof. Michał Heller. W trakcie uroczystej gali zabrał on głos w imieniu wszystkich absolwentów. Wspominał m.in., że to w IV LO nauczył się uczyć, czyniąc to w sposób metodyczny, co było niezwykle ważne w jego późniejszej karierze naukowej. Zobacz WIDEO - poniżej: