Tarnów. Niecodzienna akcja strażaków. Uwalniali spuchnięty palec 17-latki z ciasnego pierścionka. Przydało się specjalne urządzenie

Ciasny pierścionek przyczyną problemów 17-latki z Tarnowa

Strażacy zostali wezwani do jednej z placówek oświatowych przy ul. Okrężnej w Tarnowie przez szkolną pielęgniarkę. Do kobiety zgłosiła się 17-letnia uczennica z mocno spuchniętym palcem. Przyczyną opuchlizny był ciasny pierścionek, którego nastolatka w żaden sposób nie była w stanie zdjąć.

Do uwolnienia palca z uwierającego go pierścionka strażacy wykorzystali proste, ale bardzo przydatne w takich sytuacjach urządzenia – przypominające otwieracz do puszek, albo dziwaczny przyrząd kosmetyczny.

Przyrząd ma małą korbkę, którą kręcąc w parę chwil można przeciąć kawałek metalu. To jeden z wielu patentów strażackich, o których najczęściej nie mamy pojęcia.

Cała sytuacja skończyła się szczęśliwie. Akcja trwała kilkanaście minut i obeszło się bez wizyty na SOR-ze.