Tarnów. Podejrzany o atak na stacji paliw w Żabnie na przesłuchaniu: nie używałem maczety, ani miotacza gazu

Od pewnego czasu w internecie krąży nagranie, przedstawiające zdarzenie, które miało miejsce 23 października na stacji benzynowej w Żabnie. Widać, jak mężczyzna uzbrojony w przedmioty przypominające maczetę i ręczny miotacz gazu uderza w boczną szybę osobowego BMW. Później kierowca zaatakowanego pojazdu potrącił napastnika.

Następnego dnia po zajściu na stacji paliw, na policję zgłosił się mieszkaniec gminy Wierzchosławice, który złożył zawiadomienie o uszkodzeniu swojego BMW. Feralnego wieczoru za kierownicą siedział jego 20-letni syn, który z kolegą podjechał na stację benzynową w Żabnie. JA relacjonował młody mężczyzna, został zaatakowany przez nieznanego mu mężczyznę. Napastnik, zdaniem 20-latka, miał uderzać w samochód maczetą oraz używać gazu pieprzowego.

Policja przez ponad tydzień szukała sprawcy. W końcu 3 listopada zatrzymano 21-letniego mieszkańca Tarnowa.

Podejrzany przyznał się, że to on brał udział w zajściu na stacji paliw w Żabnie. Zeznał, że przez zdarzeniem, które zarejestrowały kamery monitoringu miało dojść do niebezpiecznej sytuacji na drodze.