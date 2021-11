The Voice of Poland. Daniel Hawes z Nowego Sącza oczarował jurorów i widzów, daje czadu! Muzyka towarzyszy mu od najmłodszych lat [ZDJĘCIA] Joanna Mrozek

W kolejnej, już 12 edycji muzycznego hitu TVP2 -The Voice of Poland można zobaczyć zmagania Daniela z Nowego Sącza. 18-latek od razu zdobył sympatię widzów oraz jurorów, ostatecznie wybrał drużynę Sylwii Grzeszczak. W programie doszedł już bardzo daleko, teraz czekają go występy na żywo. Utalentowany mężczyzna przyznał, że chciałby zrobić karierę muzyczną, tak jak kiedyś chciał to zrobić jego dziadek.