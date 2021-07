NOWE Kraków. Dziwny jest ten świat, a pod Wawelem to już w ogóle. Sami zobaczcie [GALERIA] 24.07.2021

Na krakowskich ulicach codziennie dochodzi do sytuacji, w które trudno uwierzyć. Czasem można odnieść wrażenie, że niektórzy ludzie przybyli do nas z równoległego świata, w którym panują nieco bardziej frywolne reguły codziennego życia niż u nas. Patrząc na te dziwne sytuacje, podejrzewamy, że za chwilę kto wyskoczy i powie nam, że to ukryta kamera. Ale nie, okazuje się, że scenariusz do najbardziej niesamowitych zdarzeń pisze samo życie. Zobaczcie zaskakujące sytuacje, które zostały utrwalone na zdjęciach.