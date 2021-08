Tragedia w Przyszowej. Nie żyje 18-latek, prawdopodobnie został porażony prądem. Pożegnali go druhowie z OSP Podrzecze [ZDJĘCIA]

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło 23 sierpnia w godzinach popołudniowych. Młody mężczyzna odbywał praktyki, podczas których prawdopodobnie doszło do nieszczęśliwego wypadku. Na miejscu zdarzenia pracowała policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza, wezwano także biegłego. Decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone do badań w prosektorium. Sekcja zwłok wykaże, co było przyczyną śmierci młodego mężczyzny, czy faktycznie było to porażenie prądem. Sprawą zajmuje się Prokuratura z Limanowej.