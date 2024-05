Śmiertelny wypadek w Złockiem koło Muszyny. Podczas prac w lesie drzewo przygniotło mężczyznę

Do służb ratunkowych we wtorek, 30 kwietnia, kilkanaście minut przed godz. 15 dotarła informacja na temat nieszczęśliwego wypadku, do którego doszło w lesie w miejscowości Złockie koło Muszyny. Podczas prowadzonych tam prac drzewo przygniotło młodego mężczyznę. Osoby z nim przebywające w lesie natychmiast wezwały pomoc i ruszyli na pomoc mężczyźnie, który był nieprzytomny.

Na miejsce zdarzenia zadysponowano zespoły straży pożarnej, pogotowia ratunkowego a także ratowników z Grupy Krynickiej GOPR. Wypadek wydarzył się w trudnodostępnym terenie, do którego dotrzeć łatwiej i szybciej można było na quadzie. Niestety mimo podjętych na miejscu starań, życia poszkodowanego nie udało się uratować.