Czy będą wyłączenia prądu 27.04 w małopolskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Czy są planowane wyłączenia prądu w małopolskim 27.04? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 27.04. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Gdzie obecnie (27.04 12:03) nie ma prądu w małopolskim?

powiat krakowski Bosutów ul. Tadeusza Kościuszki 54

27.04 od godz. 8:00 do 14:00

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków Kraków ul. Pękowicka 12, 14, 28, 30, ul. Łokietka 101-115, 110-124, ul. Nawigacyjna 2-8, ul. Stelmachów 20, 22, plac budowy

29.04 od godz. 7:30 do 14:00 Kraków Plac Dominikański 4.

29.04 od godz. 11:00 do 14:00 Kraków ul. Dominikańska 4.

29.04 od godz. 11:00 do 14:00 Kraków ul. Jordanowska 9, 19-23, ul. Stelmachów 34-40

30.04 od godz. 7:30 do 14:00 Kraków ul. Poselska 21 - Klasztor Sióstr Bernardynek. 30.04 od godz. 8:00 do 10:00 Kraków ulica Traugutta 22

30.04 od godz. 8:00 do 15:00

Kraków ulica Królikiewicza działki: 500/1, 500/2, 500/3, 500/4, 501/1, 501/2, 501/3, 501/4

6.05 od godz. 8:00 do 13:00 Nowy Sącz w Nowym Sączu, ul. Lwowska, budynek zasilany ze złącza kablowego nr 25865- położony obok numeru 380

29.04 od godz. 9:00 do 14:00 Tarnów Wola Rzędzińska, Mrozówka kierunek Tarnów i Wałki, OSP Wola Rzędzińska,

29.04 od godz. 8:00 do 11:00 Wola Rzędzińska, Zlewnia, Tory, przy przystanku droga na wschód

29.04 od godz. 11:15 do 14:30 Wola Rzędzińska, Mrozówka strona północna od budynku 208 do 243, strona południowa od budynku nr 400 do 359

30.04 od godz. 8:00 do 11:00 Koszyce Wielkie, ul. Liściasta, Północna, Stroma, Ścieżki, Stachury

30.04 od godz. 8:00 do 14:00 Zgłobice, ul. Dunajcowa od nr 23 do nr 37 C

30.04 od godz. 8:00 do 15:00

Wola Rzędzińska, Mrozówka strona północna od budynku 272 do 303, Jodłówka Wałki od budynku nr 1 do 15.

30.04 od godz. 11:15 do 14:30 Poręba Radlna, DW 977 od szkoły w kierunku Piotrkowic, Rola, Pętla, Czermakówka

8.05 od godz. 8:00 do 15:00 powiat bocheński Wola Nieszkowska , przysiółek Pańska Rola ; miejscowość Zawada numer 34

29.04 od godz. 8:00 do 10:00 Łomna numery 203 , 212 i dz. 128/1 29.04 od godz. 8:00 do 12:00 Łomna numery 203 , 212 i dz. 128/1

29.04 od godz. 8:00 do 12:00 Grobla III okolice domu kultury

29.04 od godz. 8:00 do 14:00 Wola Nieszkowska, przysiółek Królowa Góra; miejscowość Królówka, działka 872.

29.04 od godz. 10:00 do 12:00 Nowy Wiśnicz część ulicy Mickiewicza i działki nad stadionem sportowym ; miejscowość Stary Wiśnicz numer 1

29.04 od godz. 12:00 do 15:00

Głogówek

30.04 od godz. 8:00 do 10:00 Gawłówek

30.04 od godz. 8:00 do 10:00 Grobla VI

30.04 od godz. 8:00 do 14:00 Pogwizdów od stacji trafo wzdłuż drogi kierunek Dąbrowica , a w drugą stronę kierunek cmentarz parafialny , przysiółek Berdychów ; Dąbrowica domy od strony Pogwizdowa ; Łapczyca numery 284 , 294 30.04 od godz. 8:00 do 15:00 Gawłówek od stacji w kierunku Mikluszowic

30.04 od godz. 10:00 do 18:00 Łapczyca, wieś kierunek Moszczenica oraz droga krajowa. Przysiółki Przyłanki, Machowiec. Sklep Delikatesy Centrum warsztat wulkanizacyjny First Stop oraz okolice

7.05 od godz. 8:00 do 9:00 Łapczyca, wieś kierunek Kościół, przysiółek Błonie

7.05 od godz. 8:00 do 16:00

Łapczyca, wieś kierunek Moszczenica oraz kościół. Przysiółki Przyłanki, Błonie i okolice

8.05 od godz. 8:00 do 9:00

Łapczyca wieś kierunek droga krajowa, Sklep Delikatesy Centrum warsztat wulkanizacyjny First Stop oraz okolice. Przysiółek Machowiec

8.05 od godz. 8:00 do 18:00 Krzeczów, ulica Okulicka, Słoneczna, Pogodna

9.05 od godz. 8:00 do 11:00 Łomna numery 203 , 212 i dz. 128/1

29.04 od godz. 8:00 do 12:00 powiat brzeski Brzesko , firma IMEX PRZY ULICY SZCZEPANOWSKIEJ

11.05 od godz. 8:00 do 17:00 Brzesko Firma IMEX PRZY ULICY SZCZEPANOWSKIEJ

11.05 od godz. 8:00 do 17:00 powiat chrzanowski Wolbrom ul. Czarnoleska

29.04 od godz. 8:00 do 11:00 Grojec ul. Dolna, Głowackiego

29.04 od godz. 8:00 do 14:00 Okleśna Ul Powiśle, Nowowiejska, Szafirowa, Parkowa, Orawska, Soświca

29.04 od godz. 8:00 do 15:00 Nowa Góra Paryż Dolny, Miękinia Stawiska, Jurajska,

29.04 od godz. 8:15 do 12:30

Chrzanów ulice: 29 Listopada 16 , 28A ,28B, 28C ,Garaże

29.04 od godz. 9:00 do 12:00 Libiąż ulice: Szybowcowa, Jaworowa,

30.04 od godz. 8:00 do 9:00 Libiąż ulice: Jaworowa, Myśliwska,

30.04 od godz. 9:00 do 10:30 Alwernia ul. Lawendowa

9.05 od godz. 8:00 do 14:00 Grojec ul. Pańska, Głowackiego, Łąkowa, Polec, Kręta, Sobieskiego, Rolna, Pasternik. Łączna, Ruczaj, Zawiła

5.12 od godz. 8:00 do 11:00 Chrzanów ul. Grunwaldzka 12, 14a,

5.06 od godz. 8:00 do 16:00 Mirów Ul: Wojtyły, Św. Barbary, Bajeczna, Strug, Edukacyjna, Tęczowa, Piaseczna

5.12 od godz. 8:00 do 14:00 powiat dąbrowski Maniów, Borki i Słupiec - od strony Maniowa,

29.04 od godz. 8:00 do 18:00

Maniów - okolice sklepu, Borki - od strony Maniowa

29.04 od godz. 16:00 do 18:00

Gręboszów - okolice kościoła, Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej.

30.04 od godz. 8:00 do 18:00 Laskówka Chorąska - od strony Kobierzyna, Kobierzyn od strony Laskówki Chorąskiej

2.05 od godz. 8:00 do 12:00 powiat gorlicki w części miejscowości Szymbark, za Ośrodkiem Zdrowia od numerów 453, 462, 751 po prawej stronie drogi krajowej, kierunek centrum, kolejno do numerów 540, 645, i okoliczne.

30.04 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Brzana osiedle Wymysłów, Bruśnik od strony osiedla Wymysłów i okolice.

13.05 od godz. 9:00 do 15:00 powiat krakowski Rusocice ul: Krakowska, Brzozowa, Jana Pawła II oraz okolice w/w adresów

29.04 od godz. 8:00 do 14:00 Aleksandrowice ul. Tęczyńskich od nr. 11 do końca ulicy i okolice w/w adresów

29.04 od godz. 8:00 do 14:00

Zaborze kierunek Jednostka Wojskowa

29.04 od godz. 8:00 do 16:00 Iwanowice Włościańskie ulica Dolna, Porwanów, Sułkowice

29.04 od godz. 8:30 do 10:30 Żerkowice ul. Podgórze, Źródlana, Wichrowa, Willowa, Wojtyły, Prosta, Kasztanowa

29.04 od godz. 11:00 do 13:00 Kochanów ul: Lubomirskich od Rudawy do skrzyżowania z Polną, Sowiarka, Polna, Łąkowa oraz okolice w/w adresów, Niegoszowice ul: Spacerowa 40, Bulwarowa, Sowiarka i okolice w/w adresów

30.04 od godz. 8:00 do 10:00 Koźlica kierunek Wisła (Koźlica, Przepompownia)

30.04 od godz. 8:00 do 13:00 Prądnik Korzkiewski: ul. Pod Moroniem, Pstrągowa, Lipowa, Chopina, Ojcowska, Smolikowskiego, Skalska, Parkowa, Wesoła, Łąkowa, Turkowiec, Kwietniowe Doły, Nad Hamernią, Swawola.

30.04 od godz. 8:00 do 13:00

Korzkiew, ul. Korzkiewska od 66 do 71, Jana Chrzciciela, Podzamcze, Zamek, ZHP, szkoła podstawowa, przepompownia.

30.04 od godz. 8:00 do 13:00

Zabierzów ul. Śląska nr parzyste od Łąkowej i Słonecznej do Radosnej

30.04 od godz. 8:00 do 16:00 Niegoszowice ul: Spacerowa, Kwiatowa i okolice w/w adresów

30.04 od godz. 9:00 do 14:00 Łuczyce ul. Kosynierów, Krucza, Na Wzgórzu, Nad Stacją, Spokojna, Maciejowice 61

30.04 od godz. 9:00 do 16:00 Maciejowice Obwód w kierunku szkoły

7.05 od godz. 8:00 do 13:00 Mogilany ulica Dębowa od 16 do 16F.

7.05 od godz. 8:00 do 14:00 Mników od strony Baczyna, Skały, Skałki, Baczyn od strony Mnikowa, Czułów od strony Baczyna, Skały, Potoczek

7.05 od godz. 8:00 do 17:00 Ostrężnica ul. Jana Kazimierza okolice nr 141

7.05 od godz. 9:30 do 14:00 Maciejowice Obwód w kierunku Kapkazy

7.05 od godz. 9:30 do 17:00

Miłocice, Słomniki ul. Kolejowa, Wiśniowa

8.05 od godz. 8:00 do 14:00 Zalas ul. Garncarska, Studzienna, Słoneczna

8.05 od godz. 9:30 do 14:00 Jerzmanowice ul. Rzemieślnicza 31

10.05 od godz. 8:00 do 14:00 Zielonki ul. Gryczana 30, 30A, 32, 32A, 33, 35, 37, 37A, 39, 41, ul. Pękowicka 29, 61, 140, 184, 186A, 190A, 192, 198A, 200, 200A, od 202 do 202C, ul. Na Popielówkę 29, od 29A do 29I, 31, od 31 do 31I, od 33 do 35, od 43/1 do 43K/2, 44, 44A, 44B, 44C, 23(nowe osiedle), 25-25L (Słoneczna Popielówka), 1, 2, 3, 4 (budowa), kontenery S52, 7-7J, 9-9N, 11-11N.

30.04 od godz. 8:00 do 12:00

Zagacie Bańdy, Pod Górkami, Tałachy, Podskale, Kucie, Grzesiaki, Oczkosie, Nowa Wieś Szlachecka od ul. Lisieckiej w kierunku Zagacia, Dąbrowa Szlachecka Kukułówka, Wołowice Podzagacie, Czworak, Podedwór, Skotnia, Karasiówka, Przebińdówka, Krzemiennik, Komalówka, Dziadówka

22.11 od godz. 7:00 do 9:00

Zagacie Bańdy, Pod Górkami, Tałachy, Podskale, Kucie, Grzesiaki, Oczkosie, Nowa Wieś Szlachecka od ul. Lisieckiej w kierunku Zagacia, Dąbrowa Szlachecka Kukułówka, Wołowice Podzagacie, Czworak, Podedwór, Skotnia, Karasiówka, Przebińdówka, Krzemiennik, Komalówka, Dziadówka

22.11 od godz. 17:00 do 19:00 powiat limanowski w miejscowości Skrzydlna, osiedle Drągówka w kierunku Porąbki

30.04 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Piekiełko, osiedla: Wektorówka, Koscyrówka w kierunku Tymbarku

6.05 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Piekiełko, osiedla: Duchniki, Kąciki, Jackówka, Wektorówka, Koscyrówka, Kucówka, Ciarachówka i okolice

6.05 od godz. 12:00 do 14:00 w miejscowości Limanowa ulica Piłsudskiego budynki 46, 48 i sąsiednie.

7.05 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Laskowa, osiedle Nowy Świat i okolice

7.05 od godz. 9:00 do 14:00 na granicy miejscowości: Tymbark, Zawadka, osiedle Zagórze i okolice

9.05 od godz. 8:00 do 14:00

powiat miechowski Czekanka nr 53A, 53 B

30.04 od godz. 8:00 do 12:00 Siewierz ul. Sportowa nr 11, 13, 18, 20

30.04 od godz. 9:00 do 12:00 powiat myślenicki Trzebunia za drogę, rzekę kierunek Więciórka

29.04 od godz. 8:00 do 14:30 Myślenice ul. Solidarności od nr 68D w kierunku nr 68C

6.05 od godz. 8:30 do 15:00 Zawada Kopań

27.04 od godz. 7:00 do 14:30

Poznachowice Szklarnia

24.06 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Lubień role Susiowa, Pustelnikowa, Pustki, Karpieńcowa i okolice.

19.01 od godz. 13:00 do 15:30 powiat nowosądecki w miejscowości Siołkowa, budynki położone naprzeciw Browaru przed torami oraz za Torami w kierunku Starej Wsi i kierunku ul. Kazimierza Wielkiego

29.04 od godz. 8:00 do 11:00

w miejscowości Stróże, budynek nr 121

29.04 od godz. 11:00 do 15:30 w miejscowości Tęgoborze, ulice: Świętego Krzysztofa od Kościelnej w kierunku Białejwody, Kościelna od strony Świętego Krzysztofa wraz z przyległymi

30.04 od godz. 7:00 do 15:00 w miejscowości Cieniawa- szkoła, budynki przy szkole oraz osiedla: Ćwierć ,Bania i okolice

30.04 od godz. 7:30 do 8:30 w miejscowości Cieniawa, budynki numery: 29, 31, 32, 41, 261, 350, 382, 400 i sąsiednie

30.04 od godz. 7:30 do 15:00 w części miejscowości Przysietnica, budynek nr 539.

30.04 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Żeleźnikowa Wielka, ulice: Jana Pawła II, od Partyzantów w kierunku Żeleźnikowej Małej oraz Jodłowa od strony Jana Pawła II

30.04 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowości Wola Kosnowa, obiekt zasilany ze złącza kablowego nr 22365- okolice numeru 151

30.04 od godz. 10:00 do 14:00

w miejscowości Cieniawa- szkoła, budynki przy szkole oraz osiedla: Ćwierć ,Bania i okolice

30.04 od godz. 14:00 do 15:00 w miejscowości Kurów osiedle Góry w kierunku osiedla Podlesie.

2.05 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Korzenna przysiółek Teluszowa i okolice.

7.05 od godz. 10:00 do 13:00

w miejscowości Jamnica: ulice: Mała Góra od numeru 2 do 24A, Kamienna od nr 88 do 104, Jamnica od nr 20 do 208 oraz okolice.

8.05 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Klimkówka budynki numery 89, 90, 102 i sąsiednie.

8.05 od godz. 9:00 do 13:00 część miejscowości Jamnica: od strony Kamionki Wielkiej, w stronę Popardowej i okolice.

8.05 od godz. 11:00 do 14:00 w miejscowości Kamionka Wielka osiedla: Ptakówka Niżna, Porębówka, Działek, Zapotok i okolice.

9.05 od godz. 8:00 do 11:00

w miejscowości Stara Wieś budynek nr. 261 i sąsiednie.

9.05 od godz. 10:00 do 13:00 w miejscowości Kamionka Wielka osiedla: Srokówka, Basiagówka, Tacałówka, Niwy, Cempówka, Fydówka, Kocembówka i okolice.

9.05 od godz. 11:00 do 14:00 powiat nowotarski w miejscowości Szczawnica, ul. Szalaya, budynek nr 105a- zasilany ze złącza kablowego nr 14200

29.04 od godz. 8:30 do 13:30 w miejscowości Ochotnica Górna, osiedle Forendówki

29.04 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Skawa, budynki numery: 384D, 384E i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 15220, 17791, 22581

29.04 od godz. 9:00 do 14:30 w miejscowości Rokiciny Podhalańskie, budynek nr 138A- zasilany ze złącza kablowego nr 22169

29.04 od godz. 10:00 do 15:30 w części miejscowości Chabówka, budynki numery; 46, 21B,

30.04 od godz. 8:00 do 14:00

w Nowym Targu, ul. Grel, budynki numery: 80W, 80Z i sąsiednie

30.04 od godz. 8:30 do 15:00 w miejscowości Sromowce Niżne, ul. Nadwodnia od strony Dunajca wraz z przyległymi

30.04 od godz. 8:30 do 15:00

w miejscowości Skawa, budynek nr 489B- zasilany ze złącza kablowego nr 10069

2.05 od godz. 8:30 do 15:00 w Nowym Targu, ul. Kokoszków wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

7.05 od godz. 8:30 do 9:00 w Nowym Targu, ul. Kokoszków wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

7.05 od godz. 15:00 do 16:00 w miejscowości Tylmanowa, osiedla: Kłodne, Królowo, Łęg Górny, Polanka i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

8.05 od godz. 8:00 do 9:00 w miejscowości Pieniążkowice, od numeru 20a do 52b oraz od 103 do 108a, 150 i sąsiednie

8.05 od godz. 8:00 do 17:00

w miejscowości Tylmanowa, osiedla: Kłodne, Królowo, Łęg Górny, Polanka i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

8.05 od godz. 13:00 do 14:00 w miejscowości Pieniążkowice, od numeru 20a do 52b oraz od 103 do 108a, 150 i sąsiednie

9.05 od godz. 8:00 do 17:00 w miejscowości Maruszyna, osiedle Stanki oraz Byliny, budynek nr 10

9.05 od godz. 8:30 do 14:00 w miejscowości Szaflary, część osiedla Nowe

10.05 od godz. 12:00 do 14:00 powiat oświęcimski Oświęcim Monowice ulica Grabowiecka.

30.04 od godz. 8:30 do 14:00 Brzeszcze ulica Siedliska oraz Grudex.

6.05 od godz. 8:30 do 14:00 Kęty Osiedle Batalionów Chłopskich.

7.05 od godz. 8:00 do 13:00 Osiek ulica Przecznica.

7.05 od godz. 8:00 do 14:00 Bobrek ulica Dębowa, Słoneczna, Spokojna.

8.05 od godz. 8:00 do 14:00

Kęty ulica Zacisze.

8.05 od godz. 8:00 do 14:00

Grojec ulica Czajki.

8.05 od godz. 8:30 do 14:00 Bobrek ulica Nadwiślańska od numeru 76 do 114 i od 47 do 81.

8.05 od godz. 9:00 do 14:00 Zator ulica Konopnickiej, Sienkiewicza, Grunwaldzka, Aleja Kasztanowa, Orzeszkowej, Szymborskiej.

8.05 od godz. 9:00 do 16:30 Rajsko ulica Słowiańska, Korczaka, Obrocznia, Gospodarska.

9.05 od godz. 8:30 do 14:00 Rajsko ulica Legionów 94, 96, Żołnierzy Września, Ogrody, Pszczyńska.

9.05 od godz. 9:00 do 16:00 Łowiczki ulica Kanada, Biała, Jodłowa.

10.05 od godz. 8:00 do 15:00 Grojec ulica Beskidzka, Leśna Grobel, Czajki, Jagiellończyka.

10.05 od godz. 8:30 do 14:00 powiat proszowicki Śmiłowice kierunek Wisła nap. (wieś)

30.04 od godz. 8:00 do 14:00

Klimontów obwód w kier Szreniawa

6.05 od godz. 8:00 do 11:00 Ostrów Stacja trafo SN/nN przy drodze na TERESIN.

6.05 od godz. 11:00 do 13:00 powiat suski w miejscowości Jordanów, ulice: Konopnickiej oraz Kopernika od strony Konopnickiej

30.04 od godz. 8:00 do 11:00 Juszczyn osiedle Tatarowa, Oleksowa, Gigoniowa, Biedrawowa.

30.04 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Jordanów, ulice: Batalionów Chłopskich od Maczka do Babiogórskiej, Skotnica od strony Batalionów Chłopskich, Słoneczna od strony Skotnica wraz z przyległymi

30.04 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Jordanów, ulica Krasińskiego wraz z przyległymi

30.04 od godz. 11:00 do 14:00 Grzechynia osiedle Zagroda, Głowicówka, Macówka, Kudziówka.

30.04 od godz. 12:00 do 14:00 w miejscowości Jordanów: szkoła podstawowa zasilana ze złącza kablowego 6814.

2.05 od godz. 8:00 do 11:00

w miejscowości Jordanów: przedszkole zasilane ze złącza kablowego 2111.

2.05 od godz. 11:00 do 14:00 Lachowice osiedle Krale. Kurów osiedle Wielkie Pola.

13.05 od godz. 8:00 do 16:00 powiat tarnowski Lisia Góra - ul. Macieja Rataja, Tadeusza Kościuszki, Rolnicza, Józefa Bema

29.04 od godz. 9:00 do 13:00 Wielka Wieś od strony Sukmania wzdłuż drogi wojewódzkiej, Równie Sukmańskie, Sukmanie od strony Wielkiej Wsi

30.04 od godz. 9:00 do 14:00 Ładna, Szkoła Podstawowa, wieś kierunek Pogórska Wola, kierunek OSP, okolice boiska LKS.

2.05 od godz. 8:00 do 11:30 Janowice Grzywna

6.05 od godz. 8:00 do 14:00 Łęg Tarnowski - działka nr 1533/4.

6.05 od godz. 8:00 do 16:00 Pogórska Wola, kierunek na wschód, Las, Mazury

7.05 od godz. 8:00 do 14:00

Wesołów od strony Stróż, Pod Górą, Za Górą.

7.05 od godz. 9:00 do 13:00 powiat tatrzański w miejscowości Suche, od numeru 14 do 41

29.04 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Biały Dunajec, ul. Kościuszki, od numeru 5A do 35B

30.04 od godz. 8:30 do 14:00 w miejscowości Zakopane, ulice: Janosówka, Topory, Stary Młyn od numeru 12 do końca

7.05 od godz. 11:00 do 15:00 powiat wadowicki Miejsce ulica Floriana od numeru 181 do 153 i od 176 do 156, Posażnikowa. Smolice ulica Wiślana 93.

29.04 od godz. 8:00 do 12:00 Kalwaria Zebrzydowska ulica Bernardyńska 25 i 46.

29.04 od godz. 8:30 do 9:30 Miejsce ulica Floriana, Ogrodowa, Stawowa.

29.04 od godz. 11:00 do 16:00

Spytkowice i Bachowice ulica Wróblówki od numeru 1 do 19 i od 2 do 38.

7.05 od godz. 8:00 do 15:00 Targanice ulica Brzezińska, Jagodowa, Widokowa, Olchowa.

8.05 od godz. 8:00 do 14:00 Izdebnik ulica Dworska 80, 71, ZK-BBW313424

8.05 od godz. 8:30 do 14:30 Targanice ulica Działy, Żwirki Wigury.

9.05 od godz. 8:00 do 13:00 Babica ulica Góralska 71.

9.05 od godz. 8:30 do 14:00 Jaszczurowa numery 268, 88, 56 oraz sąsiednie i wzdłuż drogi do budynków nr 84, 81 oraz 78 i sąsiednich, złącze kablowe ZK4642.

13.05 od godz. 9:00 do 13:00 Mucharz numery 192, 265, 301, 189, 278, 200, 230, 229, 67-91, 190, 309, 234, 347, 334, 264, 222, 221, 241, 300, 285, 335, 343, 275, 276, 183, 258, 385, 182 i okolice.

17.05 od godz. 9:00 do 14:00

Podolany od okolic posesji nr 62 i 120 oraz okolic posesji numer 67 i 71, dalej na północ aż do granicy z Polanką Hallera. Leńcze okolice posesji numer 374 i 269.

23.09 od godz. 8:30 do 14:00 Kalwaria Zebrzydowska ulica Świętego Floriana od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do torów PKP, Królowej Jadwigi, Szewska, Podlesie od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do torów PKP.

4.08 od godz. 9:00 do 11:00 powiat wielicki Niepołomice ul. Partyzantów 56, Brzozowa 9,11,6,8, Leśna od nr 14

10.05 od godz. 8:00 do 13:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

