Trzebinia. Kolejne nagrody i wyróżnienia dla filmu "Każdy ma swoje lato". Teraz czas na zagraniczne festiwale

Kolejne nagrody i wyróżnienia dla filmu "Każdy ma swoje lato". Teraz czas na zagraniczne festiwale

Film będący dla Tomasza Jurkiewicza, pochodzącego z Trzebini, debiutem w roli reżysera pełnometrażowego filmu fabularnego opowiada historię 17-letniego Mirka, który wraz mamą i dziadkiem mieszka w Trzebini. Pracuje jako praktykant w masarni, by pomóc swojej niezbyt zamożnej rodzinie. Ma opiekuńczą mamę, jednak w ich domu brakuje prawdziwego, rodzinnego ciepła. Jego życie wywraca się do góry nogami, gdy poznaje dziewczynę, która w wakacje przyjeżdża do miasta, by gotować w oazie.

Dziewczyna, w której zakochuje się Mirek jest od niego starsza, ignoruje go. Mirek przedstawia jej swojego dziadka, który choruje na Alzheimera. Dzięki temu udaje mu się zbliżyć do dziewczyny. Sprawy się komplikują, gdy okazuje się, że również senior zakochuje się w pięknej niewieście.