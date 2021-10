Trzy osoby poszkodowane. Dwa auta rozbite. Zablokowane skrzyżowanie dróg krajowej i wojewódzkiej w Mszanie Dolnej

Prowadząca przez centrum Mszany Dolnej ul. św.o. Maksymiliana Kolbe jest równocześnie miejskim fragmentem dwóch bardzo ważnych arterii komunikacyjnych Małopolski. Drogi krajowej nr 28 (prowadzi od Wadowic przez Limanową, Nowy Sącz i Gorlice do Przemyśla) oraz drogi wojewódzkiej nr 968, która łączy Zabrzeż w powiecie nowosądeckim przez Szczawę z powiecie limanowskim z Lubniem w powiecie myślenickim. Na jednym ze skrzyżowań, gdzie kończy się ul. Kolbego, krajówka odchodzi ul. Zakopiańską w kierunku Rabki Zdroju (Skomielnej Białej) zaś droga wojewódzka kieruje się ul. Krakowską ku Myślenicom. Od skrzyżowania biegnie jeszcze lokalna ulica Kopernika. O właśnie to skrzyżowanie zostało w nocy zablokowane przez dwa auta osobowe rozbite w wyniku ich zderzenia się.

Alarm o tym wypadku dotarł do służb ratowniczych około godz. 22.20. Oficer dyżurny Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej zadysponował do akcji stale dyżurującą w Mszanie Dolnej rotę z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Limanowej. Skierował do akcji również druhów z Mszańskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.