Turniej w Alwerni dla Oli Dzwonek z Krzeszowic. Dziewczynka potrzebuje 1,5 mln zł na operację uszu w USA

Okazało się, że Ola ma obustronną wadę wrodzoną uszu, mikrocję z atrezją przewodów słuchowych. To bardzo rzadka wada.

Ola Dzwonek nie słyszy. Urodziła się z zarośniętymi kanałami słuchowymi, a małżowiny uszne ma niewykształcone. Ma szansę na zmianę, ale to wymaga operacji w Stanach Zjednoczonych. Ich koszt oszacowano na prawie 1,5 mln zł.

W Polsce lekarze nie podjęli się, by pomóc dziewczynce

W Polsce żaden szpital nie podjął się wykonać operacji przywrócenie słuchu. W całej Europie też nie było na to szans. Jedynym rozwiązaniem jest wyjazd do Stanów Zjednoczonych.

Dziewczynka ma obecnie aparat słuchowy zamocowany na skroniach i w ten sposób urządzenie w formie opaski przekazuje dziecku dźwięki. - Jednak problem w tym, że to nie jest zidentyfikowane do końca co słyszy, jakie dźwięki odbiera nasza córeczka - przyznaje Damian Dzwonek, tata dziewczynki.

Możesz pomóc

Wspieraj zbiórkę Oli: "Pomóż mi usłyszeć moich rodziców" poprzez: Siepomaga.pl