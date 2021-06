Udany protest mieszkańców Gorzowa i władz Chełmka. Spółka Wody Polskie wycofała się z decyzji ograniczającej rozwój Gorzowa [ZDJĘCIA]

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w całości potwierdziły wątpliwości co do możliwości zalania Gorzowa w ramach oceny ryzyka powodziowego

Mieszkańcy zebrali ponad 400 podpisów pod protestem, burmistrz Chełmka Andrzej Saternus interweniował we władzach spółki, słał pisma do posłów i rządu łącznie z premierem Mateuszem Morawieckim, wyjaśniając, że przyjęte założenia do oceny ryzyka były błędne. Protest okazał się skuteczny.

Wody Polskie dokonały weryfikacji założeń oraz danych wykorzystanych do aktualizacji obszarów zagrożenia powodziowego rzeki Przemszy. W przesłanym do chełmeckiego urzędu piśmie dyrektor Departamentu Ochrony Przed Powodzią i Suszą PGW Wody Polskie Grzegorz Szymoniuk poinformował, że przeprowadzona analiza potwierdziła, że obszary zagrożenia powodziowego wyznaczone w lewym zawalu Przemszy i obejmujące miejscowość Gorzów w gminie Chełmek, nie odpowiadają rzeczywistej sytuacji hydrologicznej tego terenu.

Sołtys Marek Palka podkreślał, że dotąd Gorzów był atrakcyjnym miejscem pod względem budowlanym. Wzięciem cieszyły się tutaj działki prywatne i gminne. Dla wielu więc nowa sytuacja stanowiła szok, gdy okazało się, że ktoś kto zainwestował tutaj w działkę spore pieniądze z dnia na dzień został z niczym. Były już także problemy z uzyskaniem pozwoleń na budowę.

Burmistrz Saternus podkreśla, że zmiana decyzji przez PGW Wody Polskie to wspólny sukces, dziękując przy okazji za wsparcie. Liczy, że dotrze to również do tych, którzy nie szczędzili słów krytyki, wskazując Urząd Miejski jako winny zaistniałej sytuacji. - Pomimo obszernej informacji, która została przesłana do wszystkich mieszkańców Gorzowa, opisującej kuriozalną sytuację oraz zawiadamiającej o podjętych działaniach. Może wreszcie zrozumieją, że samorząd to my wszyscy, pracujący i działający na rzecz naszego dobra wspólnego - dodaje burmistrz.