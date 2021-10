Ujazd. Tragiczny wypadek w gminie Trzciana. Zderzenie busa z ciągnikiem. Jedna osoba nie żyje, 14 trafiło do szpitala [ZDJĘCIA]

Ujazd. Tragiczny wypadek

Tragiczny wypadek na drodze powiatowej w Ujeździe: nie żyje jedna osoba 14 jest rannych, w tym 3 bardzo ciężko

Do wypadku doszło na drodze powiatowej z Trzciany do Ujazdu we wtorek 19.10.2021 ok. godz. 8.10. Na łuku drogi zderzył się bus, przewożący podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Rdzawie z ciągnikiem rolniczym z dwiema niezaładowanymi przyczepami. Bus wylądował w rowie, podróżujące nim osoby zostały zakleszczone.