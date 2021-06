Uście Gorlickie. Zderzenie ciągnika rolniczego z samochodem osobowym. Dwie osoby trafiły do szpitala w Gorlicach

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Dwie osoby trafiły do szpitala po zderzeniu ciągnika rolniczego i samochodu osobowego, do którego doszło w Uściu Gorlickim. Siła z którą zderzyły się pojazdy, musiała być ogromna, bo traktor przewrócił się na bok, a przed dachowaniem uchroniły go przydrożne barierki. Ruch na drodze powiatowej w kierunku Wysowej jest zablokowany, ciężka maszyna musi zostać wyciągnięta. Wiadomo, że w obu pojazdach podróżowało trzy osoby.