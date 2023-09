Utrudnienia na autostradzie A4 koło Bochni, samochód uderzył w bariery, jeden pas zablokowany

Utrudnienia na autostradzie A4 koło Bochni po kolizji samochodu z barierami

Do zdarzenia doszło we wtorek 19.09.2023 ok. godz. 10:20 na 466+500 kilometrażu autostrady A4 na jezdni w kierunku Rzeszowa (Jodłówka).

Kierowca samochodu osobowego na śliskiej nawierzchni stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery energochłonne w pasie rozdziału.

Ruch w kierunku Rzeszowa odbywa się pasem prawym. Na jezdni w kierunku Krakowa zablokowany został lewy pas ruchu, ruch odbywa się pasem prawym. Utrudnienia trwały do godziny 12.30.

Na szczęście nikomu nic się nie stało.