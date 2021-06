Uwaga kierowcy. Most nad Rudawą został zamknięty. Są utrudnienia w ruchu

Kraków. Premetro w 2033 roku? Dotarliśmy do studium dla bezkolizyjnego transportu w mieście

Jest gotowe Studium dla bezkolizyjnego transportu w Krakowie, w tym metra. Wykonawca zarekomendował budowę premetra ze Wzgórz Krzesławickich do ul. Jasnogórskiej z tunelem pod centrum miasta. Całość miałaby powstać do 2037 r. Odcinek centralny od Domu Handlowego "Wanda" w Nowej Hucie do przystanku "Miasteczko Studenckie" zaplanowano jednak do 2033 r. Teraz dokument zostanie zaprezentowany radnym miejskim.