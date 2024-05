Uwaga kierowcy! Przez nasz region przejedzie ORLEN Wyścig Narodów. W sobotę będą utrudnienia w ruchu

Małopolskich kierowców powinien zainteresować IV etap wyścigu z Niedzicy do Jasła, który rozegrany zostanie w sobotę, 18 maja. Kolarze przemierzą drogi powiatu nowotarskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego i jasielskiego. Zawodnicy wystartują o godzinie 11.45 z Niedzicy (start ostry o 12:05 z Krośnicy) i będą mieli do pokonania najdłuższy, bo 175-kilometrowy odcinek.

W tegorocznym ORLEN Wyścigu Narodów wystartują 22 reprezentacje krajów: Kazachstan, Belgia, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, Włochy, Dania, Norwegia, Niemcy, Czechy, Portugalia, Szwajcaria, Ukraina, Słowacja, Estonia, Polska, Szwecja, Austria, Luksemburg, Słowenia, Węgry i Izrael oraz trzy reprezentacje klubów: GKS Catusia, TC Chrobry Głogów i Mostostal Puławy. Kolarze do 23 roku życia będą mieli do pokonania pięć etapów wyścigu. Zaczynają w czeskim Prostejovie, a rywalizację zakończą w Bieszczadach. Meta znajdować będzie się w okolicach Hotelu Arłamów.

Zawodnicy pojadę dalej ulicą Węgierską i Biegonicką w Nowym Sączu przejadą w kierunku Łazów Biegonickich, po czym ponownie wjadą na teren miasta i ulicą Mała Poręba pojadą w stronę Nawojowej, następnie do Popardowej Niżnej, Kamionki Małej, Kamionki Wielkiej, Królowej Polskiej, Królowej Górnej i Boguszy. Peleton opuści teren powiatu nowosądeckiego około godziny 14.30, gdy kolarze udadzą się w stronę Brunar w powiecie gorlickim. Dalej przejadą miejscowości: Czarna, Uście Gorlickie, Głdyszów, Sękową, Męcinę Małą, Lipinki i Wójtową. Około godz. 16 zawodnicy powinni już być na terenie powiatu jasielskiego, gdzie ścigać będą się przez Osobnicę aż do mety w Jaśle.

Z Krośnicy kolarze przejadą przez Grywałd, Krościenko nad Dunajcem, Tylmanową i Ochotnicę Górną. Według orientcyjnego czasu o godz. 12.47 znajdą się już na terenie powiatu limanowskiego w Kamienicy. Następnie pojadą dalej przez Zbludzę, Zagórzany, Łącko, Czarny Potok, Olszanę, Olszankę, Naszacowice, Podegrodzie, Stadła, Brzezną do Starego Sącza (godz. 13.40).

- Na trasie wyścigu należy spodziewać się sporych utrudnień w ruchu kołowym. Dla zapewnienia bezpieczeństwa będzie on wstrzymywany przed przejazdem zawodników, w zależności od występującego natężenia ruchu - informuje Aneta Izworska z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. - Apelujemy, gdy to tylko możliwe, o wybieranie alternatywnych tras. W przypadku konieczności poruszania się drogami, na których odbywa się wyścig, prosimy o stosowanie się do poleceń służb.